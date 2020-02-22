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22.02.2020 (14:56)

Накануне Дня защитника Отечества, в Екатеринбурге почтили память Маршала Победы Георгия Жукова

Екатеринбург. В Екатеринбурге, накануне Дня защитника Отечества почтили память великого советского полководца, Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.

К памятнику легендарному военачальнику, руководившему Уральским военным округом с 1948 по 1955 годы, возложили цветы командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, полномочный представитель Президента России Николай Цуканов, генералы и офицеры штаба округа, соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона, представители правительства Свердловской области, руководители региональных силовых структур, юнармейцы, участники ветеранских общественных организаций.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты Почетного караула.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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