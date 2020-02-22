22.02.2020 (14:56)
Накануне Дня защитника Отечества, в Екатеринбурге почтили память Маршала Победы Георгия Жукова
Екатеринбург. В Екатеринбурге, накануне Дня защитника Отечества почтили память великого советского полководца, Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова.
К памятнику легендарному военачальнику, руководившему Уральским военным округом с 1948 по 1955 годы, возложили цветы командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин, полномочный представитель Президента России Николай Цуканов, генералы и офицеры штаба округа, соединений и воинских частей Екатеринбургского гарнизона, представители правительства Свердловской области, руководители региональных силовых структур, юнармейцы, участники ветеранских общественных организаций.
Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты Почетного караула.