22.02.2020 (14:45)

Военнослужащих 49 армии ЮВО примут участие в масштабных спортивных мероприятиях

В соединениях и воинских частях 49 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) под руководством помощников командиров частей по физической подготовке и спорту в период с 22 по 24 февраля пройдут спортивные соревнования между подразделениями по 10 видам спорта.

В турнире по мини-футболу, баскетболу, волейболу, эстафете, перетягивании каната, состязаниях гиревиков и силовом троеборье, шахматах, лыжным гонкам примут участие более 40 процентов солдат и сержантов в каждой воинской части, еще 30 процентов будут поддерживать своих товарищей, остальным предстоит нести службу в суточном наряде и на боевом дежурстве.

Соревнования пройдут на плацу, стадионах и в спортивных комплексах воинских частей.

Победителям в командных и личных первенствах в торжественной обстановке вручат памятные подарки, а также грамоты от командиров воинских частей и соединений.

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