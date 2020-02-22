22.02.2020 (14:41)

Во Владикавказе салютные расчеты ЮВО провели тренировку праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества

Сводные расчеты салютных дивизионов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных во Владикавказе, провели тренировки праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества.

В ходе подготовки артиллеристы отработали порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок. Всего в составе салютных подразделений задействовано около 40 военнослужащих ЮВО.

Артиллерийские батареи произведут 30 залпов 23 февраля в 21:00 по местному времени из шести 76-мм пушек ЗИС-3 и двух салютных установок на базе КамАЗа, разрыв фейерверочных зарядов будет происходить на высоте 250-300 метров.

Жители Владикавказа смогут увидеть девять видов праздничных салютных соцветий («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице