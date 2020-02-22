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22.02.2020 (14:37)

В Армении дети военнослужащих ЮВО приняли участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать!»

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, к Дню защитника Отечества для детей военнослужащих проведена информационно-агитационная акция «Есть такая профессия – Родину защищать!».

В филиале военно-патриотического парка «Патриот» на территории военных городков соединения в Гюмрийском военном гарнизоне военнослужащие провели ознакомительные занятия по строевой, инженерной, медицинской и огневой подготовке для учащихся школ Минобороны и Пограничного управления ФСБ России в Армении. Школьники ознакомились с условиями жизни и быта, организацией питания военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, оснащением солдатских общежитий.

Старшекласники потренировались в сборке и разборке стрелкового оружия, метали учебные гранаты, ножи и пехотные лопаты на дальность и точность. Военнослужащие продемонстрировали современные образцы вооружения и военной техники, комплексы связи, разведки, навигации и беспилотных летательных аппаратов, а также экипировку и снаряжение.

Всего в акции приняли участие более 500 детей военнослужащих ЮВО, сотрудников силовых структур и представителей дипломатического корпуса и российских общественных организаций из Ереванского и Гюмрийского военного гарнизонов.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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