22.02.2020 (14:29)

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов поздравил военнослужащих, ветеранов и севастопольцев с Днём защитника Отечества

Текст поздравления:

«Товарищи матросы и старшины, офицеры, адмиралы и генералы, дорогие ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, уважаемые севастопольцы и крымчане, от всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля праздник людей, избравших защиту Родины своей профессией, выполнивших священный долг по защите Отечества в армии и на флоте, обеспечивающих обороноспособность страны работой в конструкторских бюро и на предприятиях. Этот праздник был и остается для нас главным, поскольку олицетворяет неразрывную связь поколений и преемственность ратных традиций, напоминает о примерах самоотверженного служения Отчизне.

У России славная военная история, но связана она не с захватническими войнами, а с героической борьбой её народов за независимость, за светлое будущее страны, за право жить и думать свободно. Мы хорошо помним своих героев, их вклад в Великую Победу, 75-летие которой мы будем праздновать 9 мая, и никому не позволим порочить подвиг людей, которые победили фашизм и принесли свободу не только народам Советского Союза, но и всей Европы.

Моряки-черноморцы успехами в боевой подготовке достойно продолжают славные традиции российских защитников Отечества. Сегодняшний этап роста и совершенствования боевого мастерства - это наша страница в истории Черноморского флота, в ней отражаются достойные свершения всех, кто сегодня носит на плечах погоны, кто работает на флотских предприятиях и в учреждениях и, конечно, наших ветеранов, которые по-прежнему остаются в строю и предают нам свой опыт.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья и благополучия, мужества, оптимизма и успехов в повышении боевой готовности, совершенствовании профессионализма и воинского мастерства.

С праздником Вас, с Днем защитника Отечества!»

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