22.02.2020 (12:30)

В Санкт-Петербурге состоялось выездное занятие для будущих заместителей командиров по военно-политической работе ВМФ.

Слушатели группы заместителей по военно-политической работе Военного института Дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России посетили музей «Военного костюма» в Санкт-Петербурге. Экскурсия и занятие в Музее проходили в рамках курса подготовки по культурологии.

Профессорско-преподавательский состав учебного заведения проводит разноплановую подготовку слушателей. Занятия с категорией заместителей командиров по военно-политической работе возобновлены после перерыва, с момента, когда Военном институте Дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ вновь началась подготовка этой категории военнослужащих.

В настоящее время офицеры проходят теоретический курс. Перед выпуском каждый слушатель пройдет практическую подготовку на кораблях Ленинградской военно-морской базы.

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