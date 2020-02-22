22.02.2020 (12:30)
В Санкт-Петербурге состоялось выездное занятие для будущих заместителей командиров по военно-политической работе ВМФ.
Слушатели группы заместителей по военно-политической работе Военного института Дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России посетили музей «Военного костюма» в Санкт-Петербурге. Экскурсия и занятие в Музее проходили в рамках курса подготовки по культурологии.
Профессорско-преподавательский состав учебного заведения проводит разноплановую подготовку слушателей. Занятия с категорией заместителей командиров по военно-политической работе возобновлены после перерыва, с момента, когда Военном институте Дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ вновь началась подготовка этой категории военнослужащих.
В настоящее время офицеры проходят теоретический курс. Перед выпуском каждый слушатель пройдет практическую подготовку на кораблях Ленинградской военно-морской базы.