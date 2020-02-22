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22.02.2020 (12:30)

В Санкт-Петербурге состоялось выездное занятие для будущих заместителей командиров по военно-политической работе ВМФ.

Слушатели группы заместителей по военно-политической работе Военного института Дополнительного профессионального образования Военного Учебно-Научного Центра ВМФ России  посетили музей «Военного костюма» в Санкт-Петербурге. Экскурсия и занятие в Музее  проходили в рамках курса подготовки по культурологии.

Профессорско-преподавательский состав учебного заведения проводит разноплановую подготовку слушателей. Занятия с  категорией заместителей командиров по военно-политической работе возобновлены после перерыва, с момента, когда  Военном институте Дополнительного профессионального образования ВУНЦ ВМФ вновь началась подготовка  этой категории военнослужащих.

В настоящее время офицеры проходят теоретический курс. Перед выпуском каждый слушатель пройдет практическую подготовку на кораблях Ленинградской военно-морской базы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-Морской Флот
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