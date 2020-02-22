22.02.2020 (12:20)

Отряд кораблей Черноморского флота вернулся в пункт базирования после проведения учения в акватории Чёрного моря

Отряд кораблей Черноморского флота (ЧФ) вернулся в пункты базирования после проведения учения по уничтожению группы кораблей условного противника в морских полигонах Чёрного моря.

Корабельная ударная группа (КУГ) флота в составе фрегатов «Адмирал Макаров» и «Адмирал Григорович», малого ракетного корабля «Вышний Волочек» и ракетного катера «Р-60» успешно выполнила все запланированные мероприятия боевой подготовки и провела подготовительные и зачётные артиллерийские стрельбы по морским щитам-мишеням, имитирующим корабли условного противника

Также в ходе учения экипажи кораблей отработали алгоритм действий по уничтожению воздушных целей с выполнением практических артиллерийских стрельб и электронных пусков ракет.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

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