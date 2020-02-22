22.02.2020 (11:23)

Военнослужащие ЗВО в Ленобласти восстановят сражение Варшавско-Ивангородской операции 1914 года

В День защитника Отечества в Ивангороде Ленинградской области, расположенном на Государственной границе между Россией и Эстонией, военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа вместе с участниками военно-исторических обществ реконструируют одно из сражений, состоявшееся осенью 1914 года в ходе Варшавско-Ивангородской операции Первой мировой войны.

Поисковые отряды и военнослужащие общевойсковой армии проведут статический показ вооружения и военной техники «Оружие победы». Состоится торжественный митинг, посвящённый годовщине создания Рабоче-Крестьянской Красной армии в 1918 году. Почётный караул, жители и гости города возложат венки на братской могиле военнослужащих, павших в годы Великой Отечественной войны.

Подразделения войсковой разведки отдельной гвардейской мотострелковой бригады в ходе показательных выступлений продемонстрируют ведение тактических действий и приёмы рукопашного боя. Военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения угостят всех желающих традиционным горячим чаем и солдатской кашей из полевых кухонь. Торжества завершатся праздничным концертом.

Также будет работать мобильный пункт оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны, сотрудники которого пригласят фронтовиков и их родственников передать копии и электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных, перечни наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов будет оказана помощь по их оцифровке.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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