22.02.2020 (11:00)

Накануне Дня защитника Отечества командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим ВДВ

Сегодня в Командовании Воздушно-десантных войск состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества на котором присутствовали офицеры Командования, командиры соединений, ветераны Воздушно-десантных войск.

В ходе мероприятия командующий войсками генерал-полковник Андрей Сердюков выступил с речью, в которой поздравил военнослужащих, ветеранов, гражданский персонал Воздушно-десантных войск и членов их семей с Днем защитника Отечества, пожелав им мира и благополучия, новых достижений в профессиональной деятельности во имя укрепления и процветания сильной и великой России.

По окончании мероприятия отличившимся военнослужащим, за заслуги в укреплении обороноспособности страны, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, были вручены государственные и ведомственные награды, среди которых 6 офицеров были награждены медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, 4 военнослужащих медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 4 офицера медалью Суворова.

Кроме того, ряду военнослужащих была объявлена благодарность и вручены грамоты Министра обороны Российской Федерации за разумную инициативу, усердие и отличие по службе, проявленные при подготовке и проведении стратегического командно-штабного учения «Центр – 2019».



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