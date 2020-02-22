22.02.2020 (06:40)

На Камчатке проходят соревнования на Кубок Командующего ОКВС по армейскому рукопашному бою

На Камчатке в преддверии Дня Защитника Отечества проходят соревнования по армейскому рукопашному бою на Кубок Командующего Войсками и силами на Северо-востоке России (ОКВС). Армейский рукопашный бой объединяет приемы практически всех боевых искусств мира, самых разных школ восточных единоборств, бокса и борьбы.

Соревнования проводятся в зачет 88 спартакиады Тихоокеанского флота среди спортивных коллективов на базе соединения морской пехоты. В состязании в составе 7 команд принимают участие более 60 военнослужащих, представляющих все соединения и части Камчатского объединения.

Соревнования в командном зачете организованы по олимпийской системе, по правилам армейского рукопашного боя с поправками 2015 года в специальной амуниции.

Кроме того, 23 февраля в частях и соединениях ОКВС пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивным играм: баскетболу, мини-футболу и волейболу.

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