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22.02.2020 (10:00)

В Воздушно-десантных войсках проходит первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди экипажей РХБ разведки «Безопасная среда – 2020»

В рамках Армейских международных игр «АрМИ – 2020» в Воздушно-десантных войсках проходит первый отборочный этап конкурса по полевой выучке среди экипажей РХБ разведки «Безопасная среда – 2020».

На старт первого отборочного этапа, проводимого непосредственно в воинских частях, вышло около 40 экипажей в составе более чем 100 военнослужащих и 30 единиц специальной техники РХБ разведки.

Мероприятия конкурса на 4-х полигонах (полигон «Раевский» в Краснодарском крае, полигон «Завеличье» в Псковской области, полигон «Песочное» в Ярославской области и полигон «Тесницкое» в Тульской области).

В ходе проведения конкурса участники соревнуются в выполнении упражнения практической стрельбы в средствах защиты органов дыхания (противогазах ПМК-3).

В рамках «Индивидуальной гонки», спланированной по замкнутому маршруту, протяженностью 3600 метров, экипажи соревнуются на штатной технике, в ходе которой участники выполняют различные нормативы по специальной подготовке, в том числе по поиску источников ионизирующего излучения, отбора проб, определения отравляющих веществ в воздухе, проведении частичной специальной обработки ВВСТ.

По завершении заезда, участники заезда преодолевают огненно-штурмовую полосу.

По результатам первого этапа, который завершится 27 февраля с.г., будут определены первые победители, которые пройдут во второй этап и продолжат борьбу за звание лучшего экипажа радиационной, химической и биологической разведки Воздушно-десантных войск.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Безопасная среда
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