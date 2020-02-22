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22.02.2020 (07:28)

Участники перехода Хабаровск – Москва подходят к столице Республики Бурятия

Военнослужащие Восточного военного округа – участники уникального перехода Хабаровск – Москва  подходят к столице республики Бурятия – городу Улан-Удэ. В отличии от Забайкальского края в Бурятии более холодная и снежная погода снега поэтому идти на лыжах легче.

По словам участников перехода во время их движения вдоль железнодорожных и автомобильных направлений, водители часто с улыбками и сигналами автомобилей приветствуют спортсменов.

В столице Республики Бурятия на Мемориале Победы будет организована торжественная встреча участников лыжного похода «Хабаровск – Москва».

Кроме того, под девизом «Все для фронта, все для победы» пройдут торжественные мероприятия. Будет развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Как ранее сообщалось, старт лыжного перехода военнослужащих Восточного военного округа до Москвы под Знаменем Победы был дан 28 января в Хабаровске. Общая протяжённость маршрута составляет 8492 километра.

В Бурятии участники перехода пробудут до 27 февраля, после чего военнослужащие продолжат маршрут по Иркутской области.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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