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22.02.2020 (07:25)

В городе Борзя в мотострелковом соединении ВВО состоялся отборочный этап конкурса «Воин мира»

На текущей неделе в  мотострелковом соединении Восточного военного округа, дислоцированном в городе Борзя Забайкальского края, состоялся  отборочный этап конкурса профессионального мастерства «Воин мира».

Открыл состязание военно-спортивный этап "Атлет". Он проводится в целях определения уровня физической подготовленности военнослужащих.

Далее прошли состязания по предметам боевой подготовки для развития и совершенствования профессиональных качеств - знаний и умений, способностей выполнять установленные нормативы по боевой подготовке, в частности прохождение полосы препятствий, нормативов РХБЗ, по огневой подготовке.

В ходе  3-го этапа конкурса «Воин мира» прошли литературно-художественный и танцевальный творческий этапы. Конкурсанты продемонстрировали творческие способности, умение преподнести себя.

Далее состоялся конкурс на знание военной истории "Эрудит". Этот этап проводится  в целях изучения участниками конкурса военной истории Отечества и ВС РФ, их исторической преемственности,  расширения исторических знаний.

По завершении всех этапов конкурса профессионального мастерства «Воин мира»,  были подведены итоги  и награждены конкурсанты.

Лучшим по результатам всех испытаний признан рядовой Ковалев Виктор Сергеевич.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Воин мира
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