22.02.2020 (06:24)

Военнослужащие Приморского общевойскового объединения поздравили ветерана Великой Отечественной войны с Днем Рожденья

Командование Приморской общевойсковой армии Восточного Военного округа поздравила с 96-летием ветерана Великой Отечественной войны сержанта в отставке Мицкого Александра Николаевича.

Ветеран войны в беседе за чашкой чая военнослужащим общевойсковой армии рассказал, как он пошел на фронт в 1942 году механиком – водителем танка. Воевал на Украинском фронте, на Курской дуге, в Белоруссии, Польше, и Прибалтике. После капитуляции фашистской Германии, воевал на Дальнем Востоке. Вспомнил, как в Приморье после двух часового боя резко прекратились пулеметные очереди, и настала тишина, она ознаменовала прекращение войны и капитуляцию милитаристской Японии. В 1947 г. демобилизовался и проживает в г. Уссурийск. Александр Николаевич показал ордена и медали за воинские заслуги, из-за большого количества наград его близкие шуточно называют его пиджак «Бронежилетом».

Командование объединения пригласило Александра Николаевича в качестве почетного гостя на торжественное открытие мемориальных досок в бывшем штабе Приморского Военного округа, а ныне в штабе объединения, которое состоится 21-го февраля 2020 г.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице