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22.02.2020 (06:22)

В День защитника Отечества артиллеристы Амурского объединения ВВО выполнят 30 залпов салюта в Белогорске

В День защитника Отечества ночной Белогорск Амурской области осветят 30 праздничных залпов зарядов «Ассоль» пяти цветов. Фейерверк обеспечат военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа.

В 21:00 по местному времени жители и гости города увидят в небе над центральной площадью цветовое шоу из желтого, оранжевого, зеленого и двух оттенков красного цвета. Залпы будут проведены с помощью салютной установки 2А30 на базе машины «Урал».

Обеспечивать салют будут около 10 военнослужащих, которые удостоены высокой чести и войти в состав внештатного салютного расчета. Праздничный салют будет произведен  с огневой позиции на берегу реки Томь.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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