22.02.2020 (06:19)

В Бурятии военнослужащие артиллерийского соединения ВВО провели занятия по огневой подготовке с кадетами

Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провели с учащимися кадетской школы занятия по огневой подготовке.

В специализированном классе ребятам рассказали принцип работы механизма автомата Калашникова, основные его составляющие и тактико-технические характеристики АК-74.

После чего руководитель занятия рассказал об истории создания легендарного оружия, биографию самого создателя автомата и географию применения автомата Калашникова.

Помимо этого, на учебных плакатах юнармейцы ознакомились и с другими образцами современного стрелкового оружия, которые стоят на вооружении войск ВВО.

Кроме того, ребята на время отработали нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова. За лучшее время военнослужащие ракетного соединения поощрили памятными сувенирами.

Также кадетам представилась возможность увидеть новый автомат Калашникова АК-12, первые партии которого поступили в подразделения специального назначения.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице