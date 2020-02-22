22.02.2020 (06:19)
В Бурятии военнослужащие артиллерийского соединения ВВО провели занятия по огневой подготовке с кадетами
Военнослужащие артиллерийского соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, провели с учащимися кадетской школы занятия по огневой подготовке.
В специализированном классе ребятам рассказали принцип работы механизма автомата Калашникова, основные его составляющие и тактико-технические характеристики АК-74.
После чего руководитель занятия рассказал об истории создания легендарного оружия, биографию самого создателя автомата и географию применения автомата Калашникова.
Помимо этого, на учебных плакатах юнармейцы ознакомились и с другими образцами современного стрелкового оружия, которые стоят на вооружении войск ВВО.
Кроме того, ребята на время отработали нормативы по разборке и сборке автомата Калашникова. За лучшее время военнослужащие ракетного соединения поощрили памятными сувенирами.
Также кадетам представилась возможность увидеть новый автомат Калашникова АК-12, первые партии которого поступили в подразделения специального назначения.