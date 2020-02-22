22.02.2020 (05:16)
В Бурятии завершился первый этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов РЭБ ВВО
В соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершился первый отборочный этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Программа конкурса включала проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.
Так, конкурсанты состязались в тактико-специальной, специальной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполнили ряд заданий по военной топографии.
Особенность проведения состязаний заключалась в использовании новейших средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения, координат объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи.
Соревнования предусматривали прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями, в частности специалисты РЭБ преодолели условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте.
На практической части состязания развертывались комплексы, определялись источники радиоэлектронного излучения на разных частотах. Победители конкурса примут участие в следующем этапе, который состоится в марте текущего года.