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22.02.2020 (05:16)

В Бурятии завершился первый этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов РЭБ ВВО

В соединениях общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, завершился первый отборочный этап конкурса «Электронный рубеж» среди специалистов радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Программа конкурса включала проверку практических навыков и теоретических знаний участников по целому ряду дисциплин.

Так, конкурсанты состязались в тактико-специальной, специальной, технической, огневой и физической подготовке, а также выполнили ряд заданий по военной топографии. 

Особенность проведения  состязаний заключалась в использовании новейших средств РЭБ, предназначенных для обнаружения источников радиоизлучения, определения местоположения, координат объекта и радиоэлектронному подавлению всех видов радиосвязи.

Соревнования  предусматривали прохождение военнослужащими специального маршрута с препятствиями, в частности специалисты РЭБ преодолели условно зараженный участок местности в общевойсковом защитном комплекте.

На практической части состязания развертывались комплексы, определялись источники радиоэлектронного излучения на разных частотах. Победители конкурса примут участие в следующем этапе, который состоится в марте текущего года.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Войска РЭБ , Восточный военный округ
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