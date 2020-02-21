21.02.2020 (17:24)

Главная икона ВС РФ передана от Северного флота Западному военному округу

Сегодня Главная икона Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» была доставлена из Архангельской области в Ленинградскую на военный аэродром Лавашово, откуда будет перевезена в Псков. Реликвия находилась на Северном флоте более месяца. За это время её увидели несколько десятков тысяч православных военнослужащих и жителей Мурманской и Архангельской областей.

«Спас Нерукотворный» с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова, были привезены в главную базу Северного флота - Североморск накануне Крещения.

21 января состоялся первый на Кольской земле молебен в честь принесения иконы. Он прошёл в Свято-Андреевском Морском Кафедральном соборе с участием командующего Северным флотом Героя России вице-адмирала Александра Моисеева и других должностных лиц из числе командования флота и руководства Мурманской области.

Затем православная святыня была выставлена в мурманском храме «Спас на Водах». В течение недели, до 7 февраля, она находилась в исторической базе Северного флота – городе воинской славы Полярном, а затем в Гаждиево, в Трифонов-Печенгском монастыре и в Свято-Илиинском кафедральном соборе города Архангельска.

Справочно:

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке. После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 000 километров.

Икона «Спас Нерукотворный» будет размещена в Главном храме Вооружённых Сил Российской Федерации. Он возводится на добровольные пожертвования к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в военно-патриотическом парке «Патриот».

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