21.02.2020 (19:11)

Салютные расчеты общевойсковой армии ЗВО перешли на ежедневные тренировки в преддверии празднования Дня защитника Отечества

Сводные расчеты артиллерийского дивизиона общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированные в Воронежской области, приступили к ежедневным тренировкам по подготовке к праздничному салюту в честь Дня защитника Отечества.

В ходе тренировок артиллеристы отработают порядок действий при выполнении выстрелов из орудий и пусков из салютных установок 2А85. Всего в составе салютных батарей задействовано около 50 военнослужащих.

Артиллерийские батареи произведут залпы 23 февраля в 21 часа вечера по местному времени. Салют будет произведён из 3-х единиц 100-мм орудий МТ-12 и 2-х салютных установок на базе автомобиля КамАЗ.

370 салютов и 90 холостых выстрелов с темпом в 20 секунд озвучат фейерверочные заряды. Жители Воронежа смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1, -2, -4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый) на высоте около 250-300 метров.

Пушки МТ-12 и салютные установки займут свое место на дамбе Чернавского моста 23 февраля в канун проведения праздничного салюта.

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