21.02.2020 (17:03)

Более тысячи писем и открыток с поздравлениями школьники со всей России передали ракетчикам

Более тысячи писем и открыток с поздравлениями школьники со всей России передали ракетчикам в рамках акции «Напиши письмо солдату».



Во время посещений школ г.Новосибирска были проведены тематические мероприятия, посвященные защите Родины. Военнослужащими соединения представлена современная экипировка

и стрелковое оружие подразделений охраны.

Кроме того, гвардейцы приняли участие в театрализованных представлениях и играх. В школах были проведены смотры строев и песен.

Акция «Напиши письмо солдату» стала традиционной. Старшеклассники принимают в ней активное участие, передавая военнослужащим с теплом и любовью открытки и письма с поздравлениями.

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