21.02.2020 (17:03)
Более тысячи писем и открыток с поздравлениями школьники со всей России передали ракетчикам
Более тысячи писем и открыток с поздравлениями школьники со всей России передали ракетчикам в рамках акции «Напиши письмо солдату».
Во время посещений школ г.Новосибирска были проведены тематические мероприятия, посвященные защите Родины. Военнослужащими соединения представлена современная экипировка
и стрелковое оружие подразделений охраны.
Кроме того, гвардейцы приняли участие в театрализованных представлениях и играх. В школах были проведены смотры строев и песен.
Акция «Напиши письмо солдату» стала традиционной. Старшеклассники принимают в ней активное участие, передавая военнослужащим с теплом и любовью открытки и письма с поздравлениями.
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