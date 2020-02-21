21.02.2020 (17:37)

Команда Пермского СВУ стала победителем военно-спортивной игры «Учусь служить Отечеству!»

В Пермском крае состоялся первый этап спортивного фестиваля молодежи «Здоровый край – здоровая Россия» - военно-спортивная игра «Учусь служить Отечеству!».

В игре приняли участие команды из образовательных организаций всего Пермского края. В ходе игры участники соревновались в различных дисциплинах, показывая свой боевой настрой, достижения в физической, интеллектуальной подготовке, умение оказать первую медицинскую помощь, оформлять боевые листки.

Воспитанники Пермского СВУ заняли первое место в общекомандном зачете.

Ранее 150 юнармейцев из Нижнего Тагила в рамках месячника защитников Отечества приняли участие в военно-спортивной игре «Зарница», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Игра состояла из следующих этапов: «Визитная карточка», строевая подготовка «Статен в строю – силен в бою», конкурс-тест по истории «Ратные страницы истории Отечества», прикладная физическая подготовка «Готов к труду и обороне», соревнования по стрельбе из пневматической винтовки «Снайпер», соревнования по разборке-сборке АК, соревнования по снаряжению магазина АК, конкурс по основам медицинских знаний «Первая помощь».

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