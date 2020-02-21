21.02.2020 (19:31)

Школа аэрокосмической робототехники открылась в ДОСААФ

Годовой цикл практических занятий для школьников «Аэрокосмическая робототехника для любопытных» стартовал в ДОСААФ России. В течение года юные техники в возрасте от 8 до 15 лет будут осваивать расчеты технических характеристик коптера, его сборку и пилотирование, а также программирование полетных заданий различной сложности.

Еще одним проектом станет теоретическая разработка школьниками космической базы на Марсе. Для этого они изучат условия работы техники на Красной планете, и проведут расчеты по адаптации беспилотных аппаратов к условиям работы на марсианской поверхности. Каждому участнику предстоит защитить свой проект.

Летом участники цикла освоят программный анализ изображений с орбитальных спутников Земли на предмет выявления зон распространения лесных пожаров и незаконной вырубки леса. Завершится учебный цикл «Аэрокосмическая робототехника для любопытных» итоговым фестивалем, который посетят российские космонавты.

Помимо занятий, участники цикла побывают в столичных музеях, посвященных освоению космоса, среди которых - павильон «Авиация и космонавтика» ВДНХ, Музей космонавтики, а также Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева и другие предприятия космической отрасли.

Цикл практических занятий «Аэрокосмическая робототехника для любопытных» проводится на бесплатной основе. Он организован отделом робототехники, информационных систем и технического творчества ДОСААФ России при поддержке Фонда президентских грантов, госкорпорации «Роскосмос», Кружкового движения Национальной технологической инициативы и других организаций.

Занятия проводятся на двух площадках оборонного общества – в Центральном доме авиации и космонавтики и учебно-спортивном центре ДОСААФ России ЮАО г. Москвы. Участниками проекта стали более 100 школьников.

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