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21.02.2020 (21:04)

В ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» состоялась торжественная церемония вступления школьников в ряды Юнармии

В преддверии знаменательного праздника – Дня защитника Отечества – в музее истории Военно-морской Академии имени Адмирала Флота Советского Союза Николая Герасимовича Кузнецова  учащиеся Средней школы № 245 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга произнесли   клятву вступления в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». Военно-Морская Авоспитала множество прославленных флотоводцев, и сегодня юные петербуржцы приняли от них эстафету доблестного служения Родине. 

Юнармейские знаки ребятам вручили: начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов, Герой России контр-адмирал Владимир Дронов, вице-адмирал Василий Порошин, начальник штаба регионального отделения «Юнармия» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Коровин.

В рамках церемонии было заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская Академия» со средней школой № 245 Адмиралтейского района города Санкт-Петербурга

«Дорогие юнармейцы!», – в завершении мероприятия обратился к юным гостям начальник ВУНЦ ВМФ вице-адмирал Виктор Соколов «Сердечно поздравляю вас с волнующим и радостным событием вашей жизни – вступлением в ряды «Юнармии». Сегодня вы дали клятву стать достойными гражданами нашего Отечества. Юнармейская школа поможет вам воспитать характер, быть смелыми, целеустремлёнными, укрепить волю к победе»!

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Метки:
Юнармия , Военно-Морской Флот
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