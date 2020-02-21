21.02.2020 (18:36)

Малый ракетный корабль Балтийского флота успешно выполнил тактические задачи в море

В канун Дня защитника Отечества малый ракетный корабль Балтийского флота «Мытищи» успешно отработал в море элементы второй курсовой задачи (К-2). В общей сложности кораблем было выполнено более 10 боевых упражнений.

В течение нескольких дней в морских полигонах флота экипаж корабля выполнил артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противодиверсионных мероприятий.

Проведению стрельб предшествовали подготовительные стрельбы в составе всех боевых постов и артиллерийские стрельбы командиров орудий. На этих учениях военнослужащие проверили свои умения в эксплуатации и отработали навыки в стрельбе из орудий, как в составе боевых постов, так и в составе корабля в целом.

Также в ходе выхода в море расчёты боевых постов корабля применили комплекс радиоэлектронной борьбы с постановкой ложных целей и выполнили манёвры по уклонению от ударов управляемым оружием условного противника.

Курсовая задача (К-2) для всего плавсостава БФ является экзаменом на боевую зрелость. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля выполнять в море задачи по предназначению, а также вести одиночный бой в различной оперативно-тактической обстановке.

Справочно:

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» создавался для ведения боевых действий в ближней морской зоне. Он построен с применением технологии малой заметности. Корабль по флотским меркам имеет миниатюрный размер: длина — 67 м, ширина — 11 м, водоизмещение — 800 т. Эти характеристики делают его практически незаметным для радаров противника. Ракетоносцы этого класса имеют хорошую мореходность, так как изначально проектировались для использования в открытом море. Дальность плавания «Каракурта» составляет 2,5 тыс. миль, автономность — 15 суток, скорость хода — 30 узлов. «Каракурты» оснащены комплексами ударного и противовоздушного оружия, системами боевого управления, обнаружения, целеуказания и связи. Основным вооружением этих кораблей стали крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

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