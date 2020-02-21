21.02.2020 (17:17)

Нахимовцы Санкт-Петербурга на крейсере «Аврора» показали свои умения в такелажном деле и флажном семафоре

В преддверии Дня Защитника Отечества на борту легендарного крейсера «Аврора» воспитанники Нахимовского военно-морского училища продемонстрировали свои морские прикладные навыки в такелажной подготовке. Представители российских СМИ смогли понаблюдать за тем, как «нахимовцы» справляются с вязанием морских узлов, плетением корабельных матов, а также за процессом изучения молодым поколением флота такелажного оборудования и основ устройства корабля. На верхней палубе крейсера «Аврора» нахимовцы показали, насколько хорошо они знают одну из традиций русского Военно-Морского Флота - передачу информации посредством флажного семафора. В 1895 году С. О. Макаровым была разработана русская семафорная азбука, а должность сигнальщика на флоте была введена 13 декабря 1869 года и считалась одной из самых почетных. Сегодняшние нахимовцы в случае выхода из строя радиосвязи смогут быстро передать любую информацию между кораблями посредством визуальных способов, к которым относится флажный семафор.

Занятия на легендарном крейсере прошло под руководством преподавателя Нахимовского Военно-Морского Училища капитана 1 ранга Федора Еленина.

В занятиях на крейсере «Аврора» принимал участие и нахимовец Владимир Кузнецов, - правнук прославленного Адмирала Флота Советского Союза Адмирала Кузнецова. Он продолжил флотскую династию, поступив в Нахимовское Военно-Морское Училище, так же, как продолжают свои флотские династии многие из мальчишек-нахимовцев.

В этот же день с нахимовцами было проведено занятие по астрономии «Эволюция звезд» в уникальной новейшей Купольной аудитории Нахимовского Военно-Морского Училища. Умение ориентироваться по звездам, определять по ним местоположение корабля во все времена являлось и остается важным для каждого военного моряка. В ходе занятия на экране - куполе был продемонстрирован фрагмент фильма «Звездное время» об эволюции звезд, а затем была проведена самостоятельная работа по характеристикам звезд для нахождения абсолютных звездных величин и светимости звезд, а в конце занятия практическая игра - «Звезды».

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