21.02.2020 (19:00)

В главной базе Северного флота прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества

Сегодня во Дворце культуры «Строитель» главной базы Северного флота прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, командования и военнослужащих флота, членов их семей, руководства Мурманской области и города Североморска.

В начале торжественной части командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил ветеранов, военных и гражданских служащих флота с праздником и вручил награды отличившимся военнослужащим: орден «За военные заслуги» — полковнику Виктору Мандрикову, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — капитанам 1 ранга Сергею Доброву, Валерию Монако и полковнику Олегу Чичкаленко, медали Суворова — подполковнику медслужбы Андрею Симонову, майорам Александру Гусеву и Дмитрию Носову. Почётная грамота Президента Российской Федерации была вручена капитану 1 ранга Андрею Клименко, а благодарность Президента Российской Федерации объявлена капитану 1 ранга Сергею Суборе.

Также вице-адмирал Александр Моисеев поздравил губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с призовым местом, которое занял регион среди всех субъектов России в конкурсе на лучшую организацию мобилизационной подготовки. Первую и вторую позиции в этом конкурсе заняли соответственно Республики Татарстан и Бурятия.

За оказание содействия в решении задач, возложенных на Вооружённые Силы России по обеспечению функционирования системы воинского учёта граждан в соответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 июля 2019 года, губернатор Мурманской области Андрей Чибис был награждён ценным подарком — настольными часами, которые ему вручил командующий Северным флотом.

Глава региона тоже поздравил ветеранов и военнослужащих с наступающим Днём защитника Отечества и вручил отличившимся нагрудные знаки «За доблестную службу в Заполярье».

В завершение торжественного вечера состоялся концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота.

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