21.02.2020 (18:36)

Замминистра обороны России Николай Панков наградил специалистов по физической подготовке ВС РФ

В преддверии Дня защитника Отечества заместитель статс-секретарь – Министра обороны России Николай Панков вручил государственные и ведомственные награды специалистам по физической подготовке.

Награждение состоялось в рамках научно-практической конференции со специалистами по физической подготовке Вооруженных Сил Российской Федерации.

За покорение Пика Ленина медалью «Суворова» были награждены старший лейтенант Егор Куштаев, прапорщики Антон Васильев, Александр Вольвач, Александр Коробов, а также почетной грамотой Президента награжден старший прапорщик Евгений Плехов.

Также награды за вклад в развитие международного военного сотрудничества получили врид начальника Управления физической подготовки и спорта ВС РФ полковник Андрей Зыков и начальник Центрального спортивного клуба Армии полковник Артем Громов.

Кроме того, замминистра обороны России Николай Панков выступил перед участниками конференции.

«В настоящее время руководством страны особое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья и продолжительности жизни граждан, их вовлечению в систематические занятия физической культурой и спортом. И в этой важной работе Вооруженные Силы находятся на передовых позициях», — отметил заместитель главы военного ведомства в приветственном слове к участникам конференции.

Николай Панков также сообщил, что в 2019 году проведено более 50 тыс. спортивных мероприятий, участниками которых стали свыше 400 тыс. военнослужащих, более 10 тыс. выполнили нормы и требования для присвоения спортивных разрядов. 112 военнослужащим присвоено спортивное звание «Мастер спорта России».

Замминистра обороны обратил внимание участников конференции на «необходимость скорейшего завершения разработки и введения в действие нового наставления по физической подготовке, отражающего все изменения развития Вооруженных Сил, требования современного боя к уровню физической подготовленности военнослужащих».

Заместитель главы военного ведомства попросил собравшихся обратить особое внимание на проведение III Всемирных военных игр в Санкт-Петербурге.

«Особой задачей, влияющей на укрепление престижа Вооруженных Сил и нашего государства в целом, считаю качественное проведение и успешное выступление армейских спортсменов в III Всемирных кадетских играх в Санкт- Петербурге. В выполнении этой задачи будут задействованы большинство из присутствующих здесь специалистов», — сказал Николай Панков.

В конференции, которая проходит в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», принимают участие помощники главнокомандующих видами ВС РФ, командующих войсками военных округов, Северным флотом, родами войск ВС РФ, флотами, Каспийской флотилией, объединениями по физической подготовке, начальники кафедр физической подготовки учреждений высшего профессионального образования и руководители отдельных дисциплин «физическая культура» образовательных организаций Минобороны России.

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