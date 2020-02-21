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21.02.2020 (18:27)

Западный военный округ проведёт акцию «Эшелон Победы» в 26 городах России и Белоруссии

Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне сформируют железнодорожный эшелон с уникальной экспозицией боевой техники, вооружения, средств связи, медицины и инженерных средств.

«В ходе акции «Эшелон Победы» поезд-музей прибудет на станции 24 городов Российской Федерации и двух городов Республики Беларусь, военнослужащие проведут экскурсии для гостей и расскажут о подвигах советских солдат», — сообщил командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв.

В составе эшелона 18 вагонов, на которых будут размещены тяжелый танк ИС-3, танк Т-34, пушки ЗиС-2 и ЗиС-3, 122-мм гаубица М-30, 152-мм гаубица МЛ-20, зенитные орудия. Также в поезде будут следовать творческие коллективы ЗВО, которые во время остановок исполнят для зрителей всенародно любимые песни о войне.

Акция «Эшелон Победы» стартует в Москве в апреле, объехав все города, поезд прибудет в Санкт-Петербург в канун Дня Победы.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
ВВТ , Западный военный округ
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