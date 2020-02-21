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21.02.2020 (18:21)

Экипажи «Русских Витязей» выполнили полеты на самолетах Су-35с

В подмосковной Кубинке экипажи авиационной группы высшего пилотажа выполнили полета на новейших многоцелевых истребителях Су-35с.

В полетах также были задействованы самолеты Су-30см и Су-27.

Летный состав Воздушно-космических сил отработал полет по маршруту, технику пилотирования, а также задачи по предназначению.

Полеты проходили в дневное и ночное время.

В ноябре 2019 года звено самолетов многоцелевых сверхманевренных истребителей поколения «4++» Су-35с было поставлено с завода-изготовителя в Центр показа авиационной техники в состав пилотажной группы «Русские Витязи».

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
Авиация , ВКС
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