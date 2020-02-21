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21.02.2020 (18:18)

Самарские юнармейцы призвали отметить все могилы участников войны отличительными красными звёздами

Юнармейцы из Самарской области призвали к 75-летию Великой Победы установить на могилах участников войны пятиконечные звезды красного цвета, чтобы каждый посетитель кладбища издалека видел, где похоронены фронтовики.

Идея принадлежит юнармейцам Безенчукского района Самарской области. «Они уже подготовили макеты на металлическом шпиле и планируют их разместить на Безенчукском кладбище под Самарой», - сказал начальник штаба Юнармии по Самарской области Алексей Родионов.

Юнармейцы призывают все регионы присоединиться к акции, которую они назвали «Звезда памяти».

Акция «Звезда памяти» это способ сохранить память о героях Великой Отечественной войны, бойцах Красной Армии и Флота, тружениках тыла, партизанах и выживших в немецких концлагерях. Чтобы среди множества захоронений, всегда было можно поклониться подвигу тех, кто сложил голову ради нашей мирной жизни.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Юнармия , Центральный военный округ , Увековечение памяти павших при защите Отечества
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