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21.02.2020 (18:13)

Спортсмены 41-й общевойсковой армии ЦВО заняли первое место в 5-й спартакиаде Сухопутных войск в Новосибирске

Военнослужащие-спортсмены, представляющие сборную 41-й общевойсковой армии, заняли первое место в командном зачете 5-й спартакиады Сухопутных войск среди общевойсковых объединений в Новосибирске.

В период с 17 по 20 февраля более 250 спортсменов из 12 команд, представлявшие общевойсковые объединения военных округов, соревновались в четырех видах спортивной программы: лыжный спорт, греко-римская борьба, дзюдо и армейский гиревой рывок.

В турнире по греко-римской борьбе призовые места в командном первенстве распределились следующим образом: 1 место – 41 общевойсковая армия (ОА), 2 место – 36 (ОА), 3 место – 58 (ОА).

В чемпионате по дзюдо пьедестал выглядит так: 1 место – 8 (ОА), 2 место – 41 (ОА) и третье место – 58 (ОА).

В армейском гиревом рывке победителями и призерами стали: 1 место – 2 (ОА), 2 место – 36 (ОА), 3 место – 41 (ОА).

Лыжные гонки завершились следующим образом: 1 место – 6 (ОА), 2 место - 35 (ОА) и 3 место – 1 (ОА).

По результатам всех 4 видов спортивных дисциплин первое место заняла команда 41 (ОА), вторыми стали спортсмены 36 (ОА), замкнули тройку лидеров военнослужащие 2 (ОА).

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Центральный военный округ , Спорт
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