21.02.2020 (18:08)
Более 200 командиров батальонов и дивизионов общевойсковой армии ЗВО пройдут обучение новым подходам в организации боевой подготовки личного состава
Более 200 командиров батальонов и дивизионов общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) пройдут обучение новым подходам в организации боевой подготовки личного состава в рамках учебного сбора в Воронежской области.
Особенностью сбора с офицерами станет проведение практических занятий по методической и специальной подготовкам в формате комплексных упражнений.
На полигоне Погоново с командирами батальонов и их заместителями проведут практические занятия по боевой стрельбе и управлению огнем танковых и мотострелковых подразделений с применением танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2, впервые продемонстрируют и дадут возможность личного управления подразделениями при проведении дегазации бронетехники и экипажей с применением тепловых машин ТМС-65У и универсальной станции специальной очистки УССО.
Также впервые для командиров подразделений общевойсковой армии ЗВО будет организовано занятие по тактическому применению самоходной и реактивной артиллерии методом «артиллерийская карусель».
Всего в оперативно-мобилизационном сборе примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе и вертолеты армейской авиации Ми-8АМТШ.