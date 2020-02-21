Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.02.2020 (17:56)

Уральские танкисты вышли на учения в преддверии Дня защитника Отечества

На полигоне в Челябинской области экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по подготовке вооружения и отрабатывают действия при прорыве эшелонированной обороны с ходу.

Совершая скоростные марши, экипажи танков Т-72Б развертываются в линейные боевые порядки, действуют уступами вправо и влево.

Следуя приказам командиров боевых машин, наводчики-операторы тренируются поражать цели в движении по пересеченной местности, что требует хорошей выучки от всех членов экипажа.

Практические действия проходят на войсковых стрельбищах, танковых директрисах, специальных трассах экстремального вождения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военнослужащие 41 армии приняли участие в торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества
На Балтийском флоте состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества
В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества военнослужащие 41-й армии ЦВО организовали выставку военной техники
Военнослужащие Самарского гарнизона приняли участие в торжественном собрании и концерте ко Дню защитника Отечества

Метки:
Танковые войска , Учения , Праздники , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false