21.02.2020 (17:56)
Уральские танкисты вышли на учения в преддверии Дня защитника Отечества
На полигоне в Челябинской области экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по подготовке вооружения и отрабатывают действия при прорыве эшелонированной обороны с ходу.
Совершая скоростные марши, экипажи танков Т-72Б развертываются в линейные боевые порядки, действуют уступами вправо и влево.
Следуя приказам командиров боевых машин, наводчики-операторы тренируются поражать цели в движении по пересеченной местности, что требует хорошей выучки от всех членов экипажа.
Практические действия проходят на войсковых стрельбищах, танковых директрисах, специальных трассах экстремального вождения.
Новости по теме:
В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества военнослужащие 41-й армии ЦВО организовали выставку военной техники
Военнослужащие Самарского гарнизона приняли участие в торжественном собрании и концерте ко Дню защитника Отечества
Метки: