21.02.2020 (17:56)

Уральские танкисты вышли на учения в преддверии Дня защитника Отечества

На полигоне в Челябинской области экипажи танков Т-72Б выполняют задачи по подготовке вооружения и отрабатывают действия при прорыве эшелонированной обороны с ходу.

Совершая скоростные марши, экипажи танков Т-72Б развертываются в линейные боевые порядки, действуют уступами вправо и влево.

Следуя приказам командиров боевых машин, наводчики-операторы тренируются поражать цели в движении по пересеченной местности, что требует хорошей выучки от всех членов экипажа.

Практические действия проходят на войсковых стрельбищах, танковых директрисах, специальных трассах экстремального вождения.

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