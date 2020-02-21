21.02.2020 (17:14)

В Приднестровье открылся первый мобильный пункт оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны для проекта «Дорога памяти»

В Тирасполе военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) организовали работу мобильного пункта оцифровки сведений об участниках Великой Отечественной войны для увековечивания в музее «Дорога памяти».

В гарнизонном офицерском клубе командование ОГРВ ПРРМ организовало пункт приема материалов с целью их перевода в электронный вид и отправки в единую базу данных. В общей сложности ОГРВ ПРРМ уже обработало около 2 тыс. различных материалов, которые принесли военнослужащие и местные жители.

Военнослужащие приглашают ветеранов или их родственников передать копии и электронные версии фотографий, писем с фронта, биографических данных и перечней наград. При невозможности сделать копии или электронные версии документов будет оказана помощь по их оцифровке.

Пункт оснащён необходимым оборудованием для проведения оцифровки документов и внесения в базу электронных данных о фронтовиках.

Собранные материалы будут размещены в музее «Дорога памяти» на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области, для наполнения которого в настоящее время в военных комиссариатах завершается оцифровка данных на всех участников Великой Отечественной войны.

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