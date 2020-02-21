21.02.2020 (17:10)
Военнослужащие 41 армии приняли участие в торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества
Военнослужащие 41 армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в торжественном собрании, организованном в честь Дня защитника Отечества. Мероприятие прошло в Государственном концертном зале имени А.М Каца в Новосибирске.
На торжественное мероприятие были также приглашены полномочный представитель Президента Российской Федерации, руководство области и города, ветераны Великой Отечественной войны.
Со сцены к присутствующим в зале обратился командующий 41-й армией генерал-майор Яков Резанцев: «Мы всегда с большим чувством встречаем этот день. Любовь к своему Отечеству и гордость за принадлежность к русскому воинству определяют сам смысл военной службы в России».
После торжественного собрания состоялся праздничный концерт «Мы-Защитники! Мы-Победители!», в котором приняли участие известные городские творческие коллективы.