21.02.2020 (17:07)

В Михайловской военной артиллерийской академии торжественно приняли школьников Санкт-Петербурга в ряды Юнармии

В Зале воинской славы Михайловской военной артиллерийской академии состоялось мероприятие, посвященное вступлению учащихся школы № 156 города Санкт-Петербурга в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В церемонии приняли участие командование, профессорско-преподавательский состав и курсанты академии, заместитель директора по воспитательной работе школы № 156 Ксения Чуканова, начальник штаба регионального отделения Юнармии Игорь Коровин.

«Вы вступаете в ряды Юнармии в знаменательный год, когда вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В этом году есть ещё одна знаменательная дата — 7 декабря Михайловской военной артиллерийской академии исполняется 200 лет. В летопись воинской славы выпускники академии своим героизмом, подвигами и ратным трудом вписали золотые страницы», — отметил в приветственном слове врио заместителя начальника академии по военно-политической работе полковник Александра Щербаков.

Школьники дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Почетными гостями им были вручены знаки движения. Затем ребята приняли участие в экскурсии по академии, где смогли ознакомиться условиями проживания курсантов и порядком обучения будущих офицеров артиллерийских и ракетных подразделений.

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