21.02.2020 (16:48)

Крымчане взяли шефство над Симферопольским артполком ЗВО, дислоцированным в Московской области

В Подмосковье прошла торжественная встреча военнослужащих гвардейского самоходного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полка гвардейской танковой армии Западного военного округа с делегацией городского совета города Симферополь (Республика Крым).

В рамках встречи перед военнослужащими полка выступили член Совета Федерации от Республики Крым, Герой Российской Федерации, командир Таманской дивизии в 1992-1995 годах генерал-полковник Валерий Евневич, а также депутат Симферопольского городского совета Валерий Ильичёв. Шефские отношения предполагают, что призывники из Симферополя смогут проходить военную службу в полку, а военнослужащие этого полка – участвовать в мероприятиях, проходящих в Симферополе.

В ходе мероприятия члены парламентской делегации ознакомились с жизнью и боевой учёбой личного состава гвардейского Симферопольского полка, посетили экспозицию боевого пути полка в музее гвардейской Таманской дивизии и обсудили планы шефской работы.

После окончания торжественной части гостям продемонстрировали технику, стоящую на вооружении полка и провели показательные стрельбы из гаубиц 2С19 «Мста-С» прямой наводкой.

В рамках торжественной встречи более 20 офицеров полка были награждены памятными подарками и медалями «За заслуги в борьбе с международным терроризмом» и «75-летие освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков».

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