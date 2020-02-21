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21.02.2020 (16:36)

На Балтийском флоте состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества

Сегодня в Доме офицеров Балтийского флота в Калининграде прошло торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества. В мероприятии приняли участие командование и личный состав флота, ветераны, представители областной Думы, Правительства и администрации Калининградской области и города Калининграда.

Командующий флотом адмирал Александр Носатов от имени Военного совета Балтийского флота поздравил моряков-балтийцев с наступающим Днём защитника Отечества и пожелал им крепкого флотского здоровья, большого личного счастья, семейного благополучия, бодрости и оптимизма.

На торжественном собрании приказами Министра обороны Российской Федерации и командующего Балтийским флотом по итогам учебно-боевой деятельности ряд военнослужащих был поощрен государственными и ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

Торжественное собрание завершилось праздничным концертом с участием артистов Ансамбля песни и пляски Балтийского флота.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники , Концерты
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