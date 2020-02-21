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21.02.2020 (16:29)

В Подмосковье экипажи 2С19 «Мста-С» уничтожили бронетехнику условного противника прямой наводкой

В Подмосковье на полигоне Алабино прошли боевые стрельбы самоходных гаубиц 2С19 «Мста-С» Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой армии Западного военного округа.

Экипажи вели огонь из 152-мм орудий бронебойными снарядами по мишеням, обозначающим тяжело бронированную технику условного противника. Особенностью стрельб стало то, что все гаубицы вели огонь прямой наводкой с помощью прицелов 1П23. Мишени находились на расстоянии от 1 до 2 тысяч метров. В ходе стрельб военнослужащие уничтожили более 50 единиц боевой техники условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие более 130 военнослужащих и свыше 50 единиц вооружения, военной и специальной техники. Стрельбы прошли под руководством командира самоходного артиллерийского полка Таманской дивизии танкового объединения ЗВО подполковника Виталия Горшкова.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
ВВТ , Западный военный округ
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