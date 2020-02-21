21.02.2020 (16:25)
В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества военнослужащие 41-й армии ЦВО организовали выставку военной техники
В Новосибирске в честь Дня защитника Отечества командованием 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО) была организована выставка современного вооружения и военной техники.
Образцы боевых машин можно было посмотреть на площадке перед Государственным концертным залом имени А.М. Каца, в фойе здания были представлены образцы современного стрелкового оружия и экипировки, а также вооружение времен Великой Отечественной войны.
Новосибирцы и гости города смогли увидеть реактивную систему залпового огня «Град», бронеавтомобиль «Тигр», радиостанцию Р-160,05 на базе бронетранспортера, а также БТР-82А. Кроме этого на выставочной площадке были представлены ретро- автомобили. Всего в экспозиции было задействовано более 10 единиц военной техники.
Во время проведения мероприятия была развернута военно-полевая кухня с кашей и горячим чаем.