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21.02.2020 (16:20)

Военнослужащие Самарского гарнизона приняли участие в торжественном собрании и концерте ко Дню защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества в Доме офицеров Самарского гарнизона состоялись торжественное собрание и концерт с участием командующего 2-й армией Центрального военного округа и заместителя губернатора Самарской области.

В ходе мероприятия командующий армией генерал-майор Андрей Колотовкин вручил военнослужащей миротворческого соединения субсидию на приобретение жилья, а офицерам — награды, грамоты и ценные подарки.

Концертную программу открыли солисты художественных коллективов Самары. Со сцены звучали стихи, песни, творческие коллективы показали зажигательные танцевальные композиции и классический вальс.

Торжественное мероприятие в Доме офицеров посетили более 1000 военнослужащих и членов их семей, а также жители и гости Самары.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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