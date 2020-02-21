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21.02.2020 (16:16)

В День защитника Отечества артиллеристы Балтийского флота произведут праздничный салют

23 февраля в 21.00 по местному времени в Калининграде будет дан праздничный салют из 30 артиллерийских залпов.

Салют будет производиться военнослужащими гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота. Салютный дивизион оснащен 105-ти и 125-ти миллиметровыми салютными и фейерверочными установками, управление которыми полностью автоматизировано и производится одним нажатием кнопки. При их помощи в небо Калининграда на высоту до 500 метров будут запущены фейерверочные выстрелы.

Всего в проведении праздничного салюта будет задействованы расчёты двух салютных установок, производящих залпы фейерверка и трех артиллерийских расчётов 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3, принятых на вооружение в 1941 году и участвовавших в штурме Кенигсберга. Теперь эти легендарные пушки, которые до сих пор в строю, холостой стрельбой осуществляют звуковое сопровождение салютов, благодаря характерному, отрывистому звуку, издаваемому при выстреле.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Праздники
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