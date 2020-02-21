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21.02.2020 (15:33)

В Государственном Кремлёвском Дворце прошел VI Московский форум кадетского движения «Честь имею служить Отчизне!»

В Государственном Кремлёвском Дворце прошел VI Московский форум кадетского движения «Честь имею служить Отчизне!».

Более 5,5 тыс. кадет и учащихся специализированных учреждений посетили интерактивные выставки, приняли участие в конкурсах и соревнованиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества.

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва представила на форуме профессионально-ориентационный материал, содержащий информацию о специальностях и об условиях поступления в академию. Учащиеся узнали о составляющей учебного процесса, а также о повседневной жизни, творческих и спортивных достижениях курсантов.

На форуме выступили около 1000 экспертов из 50 стран. Гости мероприятия ознакомились с практикой применения современных технологий в московских школах, испытали новейшее оборудование и получили самую актуальную информацию о трендах образовательного процесса.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военно-патриотическое воспитание , Праздники
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