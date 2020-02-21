21.02.2020 (15:06)
В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества
В Восточном военном округе состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Главные события прошли в городе Хабаровске.
На мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялось возложение венка и цветов. В нем приняли участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, губернатор Хабаровского края, мэр города Хабаровска, представители Законодательного думы края, офицеры штаба округа, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, школьники краевой столицы.
После возложения венка в память погибшим в годы войны, собравшиеся почтили павших в боях солдат и офицеров минутой молчания.
Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты почетного караула и военного оркестра штаба ВВО.
Кроме того, в городском доме культуры Хабаровска состоялось торжественное собрание. После праздничного поздравления с Днем защитника Отечества лучшие военнослужащие были отмечены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.