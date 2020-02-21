21.02.2020 (15:06)

В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

В Восточном военном округе состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Главные события прошли в городе Хабаровске.

На мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялось возложение венка и цветов. В нем приняли участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, губернатор Хабаровского края, мэр города Хабаровска, представители Законодательного думы края, офицеры штаба округа, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, школьники краевой столицы.

После возложения венка в память погибшим в годы войны, собравшиеся почтили павших в боях солдат и офицеров минутой молчания.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты почетного караула и военного оркестра штаба ВВО.

Кроме того, в городском доме культуры Хабаровска состоялось торжественное собрание. После праздничного поздравления с Днем защитника Отечества лучшие военнослужащие были отмечены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице