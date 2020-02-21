Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.02.2020 (15:06)

В Хабаровске состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества

В Восточном военном округе состоялись торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня защитника Отечества. Главные события прошли в городе Хабаровске.

На мемориальном комплексе «Вечный огонь» состоялось возложение венка и цветов. В нем приняли участие командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко, губернатор Хабаровского края, мэр города Хабаровска, представители Законодательного думы края, офицеры штаба округа, ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, школьники краевой столицы.

После возложения венка в память погибшим в годы войны, собравшиеся почтили павших в боях солдат и офицеров минутой молчания.

Мероприятие завершилось торжественным прохождением военнослужащих роты почетного караула и военного оркестра штаба ВВО.

Кроме того, в городском доме культуры Хабаровска состоялось торжественное собрание. После праздничного поздравления с Днем защитника Отечества лучшие военнослужащие были отмечены ведомственными наградами, грамотами и ценными подарками.

Пресс-служба Восточного военного округа
Новости по теме:
В Санкт-Петербурге состоится салют в ознаменование Дня защитника Отечества
Военнослужащие Восточного военного округа - участники перехода Хабаровск - Москва установили очередной рекорд
В преддверии Дня защитника Отечества военнослужащие Северного флота получили жилищные субсидии
В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа открыты мемориальные доски военачальникам

Метки:
Восточный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false