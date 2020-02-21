21.02.2020 (15:02)

В Санкт-Петербурге состоится салют в ознаменование Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге у стен Петропавловской крепости 23 февраля в 21:00 состоится праздничный артиллерийский салют в ознаменование Дня защитника Отечества.

Расчёты батареи 85-мм орудий Д-44 от Михайловской военной артиллерийской академии произведут 30 артиллерийских залпов в сопровождении запусков 2 тыс. фейерверочных изделий салютными установками.

В небо Санкт-Петербурга будет выпущено свыше 3 тыс. фейерверочных изделий более 50 видов, среди которых – «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка». Купола разрывов превысят в диаметре 300 метров. Запуск праздничных фейерверков будет произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ. Экипаж каждой салютной установки – два человека.

Традиционно каждый залп будет поименован и посвящён героям Великой Отечественной войны, обороны Ленинграда, военачальникам, труженикам тыла и жителям блокадного города.

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