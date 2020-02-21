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21.02.2020 (14:51)

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил ордена трем военным вузам

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу вручил трем прославленным военным вузам ордена Георгия Жукова и Михаила Кутузова за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров.

Орденов Жукова были удостоены Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, а также Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени К.К. Рокоссовского.

Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева Министр обороны вручил орден Кутузова.

«Это заслуженная оценка эффективной деятельности командования и профессорско-преподавательского состава вузов», — сказал Сергей Шойгу на торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Образованная 120 лет назад, Военная академия МТО является сегодня ведущим учебным, научным и методическим центром. Из ее стен выходят грамотные специалисты, способные четко организовать разностороннее тыловое снабжение всех видов и родов Вооружённых Сил и других силовых структур, а также иностранных армий.

Без малого 100 лет Военно-воздушная академия достойно продолжает традиции отечественного военного образования и в настоящее время выпускает высококлассных офицеров для Военно-воздушных сил и войск радиоэлектронной борьбы. На её базе проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования по приоритетным направлениям развития и применения Воздушно-космических сил.

Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище на протяжении своей 80-летней истории готовит квалифицированные военные кадры, которые отличают профессионализм, умение успешно применять на практике полученные знания, верность присяге и самоотверженное служение Отечеству.

Кроме того, ряду военнослужащих генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды, присвоенные указом Президента Российской Федерации.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Военное образование , Награждения
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