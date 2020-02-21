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21.02.2020 (14:46)

Военные психологи Северного флота успешно прошли аттестацию

В главной базе Северного флота – Североморске прошла ежегодная аттестация специалистов психологической службы Северного флота, психологов военных комендатур и воинских частей центрального подчинения Вооружённых сил и Воздушно-космических сил России, дислоцированных в Мурманской и Архангельской областях.

Аттестацию военных психологов проводила комиссия Минобороны России под руководством ведущего консультанта психологической службы Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации Фании Султановой. В состав комиссии вошли ведущие военные и гражданские специалисты в области психологии и представители профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил Российской Федерации.

В ходе аттестации военные психологи сдали письменный экзамен и прошли собеседование. Были проверены их знания руководящих документов, а также практические навыки по применению различных методов психологической работы с военнослужащими.

На протяжении пяти лет ежегодных аттестаций психологи Северного флота традиционно демонстрируют высокие результаты профессиональной подготовки и уверенно подтверждают соответствие предъявляемым к ним требованиям.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Психологи
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