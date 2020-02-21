21.02.2020 (14:23)

В состав Черноморского флота принят новый морской буксир «Сергей Балк»

Сегодня в главной базе Черноморского флота (ЧФ) — городе Севастополь — в состав отряда судов обеспечения вспомогательного флота принят морской буксир «Сергей Балк».

Перед началом подъёма Андреевского флага был проведён чин его освящения, в котором приняли участие командование флота, экипаж буксира, представители завода-изготовителя, ветераны ЧФ и духовенство.

После включения в состав флота экипажу судна предстоим проверка готовности к выходу в море, после чего буксир приступит к выполнению плановых задач боевой подготовки.

Справочно:

Морской буксир «Сергей Балк» построен для ЧФ и является головным судном проекта 23470. Он предназначен для выполнения морских буксировок судов, плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, проводки кораблей и судов в акватории морских портов и осуществления эскортных операций в море. Благодаря наличию на борту специализированного оборудования «Сергей Балк» может выполнять операции по тушению различных видов возгораний на надводных объектах.

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