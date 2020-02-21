Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

21.02.2020 (14:13)

Командующий Северным флотом вручил подчинённым знамёна, награды и погоны

Фото Видео

Сегодня в Североморском доме офицеров состоялось заседание Военного совета Северного флота под председательством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. В начале мероприятия он вручил новые знамёна представителям командования объединений, соединения и командирам отдельных воинских частей, а также государственные награды отличившимся офицерам.

Новые знамёна были переданы 45-й армии ВВС и ПВО, 14-му армейскому корпусу и Беломорской военно-морской базе. Боевые знамёна получили полк беспилотной авиации и центр радиоэлектронной борьбы Северного флота.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» присвоено заместителю командира отдельного смешанного авиаполка полковнику Игорю Ерофееву.

Медалью «За отвагу» награждён офицер отдельной мотострелковой бригады майор Сергей Хамщук. Медалей Суворова удостоены офицер объединения ВВС и ПВО флота полковник Олег Щербунов, майор Денис Потапов из арктической мотострелковой бригады и офицер полка беспилотных летательных аппаратов старший лейтенант Пётр Щербань.

Почётные грамоты Президента Российской Федерации командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил начальникам штабов соединений атомных подводных лодок и противолодочных кораблей капитанам 1 ранга Андрею Юркову и Станиславу Варику, командиру атомной подводной лодки капитану 1 ранга Михаилу Баранову и старшему офицеру береговых войск Северного флота подполковнику Сергею Макогончуку.

Также командующий Северным флотом поздравил с присвоением очередного воинского звания контр-адмирал командира дивизии атомных подводных лодок Александра Заренкова и вручил ему новые погоны.

Пресс-служба Северного флота
Новости по теме:
Военнослужащие Тульского воздушно-десантного соединения приняли участие в церемонии награждения ветеранов медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
В Волгоградской области внучке фронтовика вручили удостоверение к медали «За отвагу»
Командующий войсками ЦВО вручил государственные награды офицерам штаба округа
Лучшие саперы российской военной базы в Таджикистане награждены медалями «За разминирование»

Метки:
Награждения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false