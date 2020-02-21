21.02.2020 (14:13)

Командующий Северным флотом вручил подчинённым знамёна, награды и погоны



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Командующий Северным флотом вручил подчинённым знамёна, награды и погоны

Сегодня в Североморском доме офицеров состоялось заседание Военного совета Северного флота под председательством командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева. В начале мероприятия он вручил новые знамёна представителям командования объединений, соединения и командирам отдельных воинских частей, а также государственные награды отличившимся офицерам.

Новые знамёна были переданы 45-й армии ВВС и ПВО, 14-му армейскому корпусу и Беломорской военно-морской базе. Боевые знамёна получили полк беспилотной авиации и центр радиоэлектронной борьбы Северного флота.

За заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие личные показатели в служебной деятельности и многолетнюю добросовестную службу почётное звание «Заслуженный военный лётчик Российской Федерации» присвоено заместителю командира отдельного смешанного авиаполка полковнику Игорю Ерофееву.

Медалью «За отвагу» награждён офицер отдельной мотострелковой бригады майор Сергей Хамщук. Медалей Суворова удостоены офицер объединения ВВС и ПВО флота полковник Олег Щербунов, майор Денис Потапов из арктической мотострелковой бригады и офицер полка беспилотных летательных аппаратов старший лейтенант Пётр Щербань.

Почётные грамоты Президента Российской Федерации командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев вручил начальникам штабов соединений атомных подводных лодок и противолодочных кораблей капитанам 1 ранга Андрею Юркову и Станиславу Варику, командиру атомной подводной лодки капитану 1 ранга Михаилу Баранову и старшему офицеру береговых войск Северного флота подполковнику Сергею Макогончуку.

Также командующий Северным флотом поздравил с присвоением очередного воинского звания контр-адмирал командира дивизии атомных подводных лодок Александра Заренкова и вручил ему новые погоны.

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