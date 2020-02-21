21.02.2020 (14:05)

Военная академия МТО провела патриотическую акцию для студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета

20 февраля впервые для студентов Санкт-Петербургского государственного экономического университета была организована патриотическая акция, посвященная Дню защитника Отечества, с целью военно-профессиональной ориентации для поступления в Военную академию материально-технического обеспечения (МТО) имени генерала армии А.В. Хрулёва по программам военной подготовки сержантов и старшин запаса.

Акция была организована руководством академии и университета, преподавателями кафедр и учебного отделения (подготовки мобилизационного резерва из числа студентов вузов).

На выставке были представлены все направления по программам военной подготовки сержантов запаса: эксплуатация автомобилей, горючие и смазочные материалы, дорожно-комендантская и противопожарная служба — для юношей, продовольственная служба и вещевая служба — для девушек.

В ходе презентации специальностей был проведён краткий экскурс в их историю, направления деятельности и процесс обучения, представлены макеты автодрома и склада горюче-смазочных материалов, манекены образцов специализированной формы одежды, противопожарное оборудование и первичные средства пожаротушения, различные образцы формы одежды и ткани, армейский несессер и виды индивидуальных рационов питания, плакаты, учебные пособия и литература.

Для гостей акции была организована выставка основных образцов оружия и боеприпасов, боевой экипировки военнослужащего. После осмотра экспозиции и проведения инструктажа по технике безопасности любой желающий мог выполнить нормативы по неполной разборке и сборке автомата АК-74 и пистолета ПМ, снаряжению магазина патронами.

Посетившим студентам данное мероприятие очень понравилось и многие изъявили желание поступать на обучение в Военную академию МТО имени генерала армии А.В. Хрулёва.

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